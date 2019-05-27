Украинский лоукостер запустил новый рейс в Испанию

SkyUp возобновила регулярные прямые рейсы в Барселону. ФОТО: apostrophe.ua

С 25 мая украинская лоукост-компания SkyUp Airlines запустила регулярные прямые рейсы по направлению Харьков-Барселона. Вылеты осуществляются дважды в неделю: по средам и субботам.

Стоимость билетов на новый рейс составляет от 101 евро, сообщает пресс-служба Kharkiv Airport на официальной странице в Facebook.

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Крупнейший лоукостер Европы увеличивает частоту полетов в Украину, в частности из Борисполя в Варшаву. По пятницам перелеты по направлению Варшава-Киев лоукостер будет выполнять дважды в сутки. В остальные дни недели рейсы по этому маршруту будут летать по-прежнему.