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среда, 01 августа 2018 21:42

Украинских хакеров задержали в США

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Украинских хакеров задержали в США
Хакеры похищали данные банков. Фото: "5 канал"

В США арестовали нескольких украинцев.

Их обвиняют в похищении массивов номеров платежных карточек и других данных американского бизнеса, сообщает Reuters.

Подозреваемые являются членами хакерской банды Carbanak. Правоохранители назвали ее одной из самых плодотворных в мире киберпреступных организацией.

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Источники журналистов сообщили об арестах в Сиэтле.

Министерство юстиции заявило, что представители компаний Mastercard и Visa присоединятся к прокурорам и ФБР, чтобы сообщить об арестах и ​​обвинения в крупном международном киберрозслидуванни.

Российские хакеры взломали сети крупнейших американских энергетических компаний, что могло позволить им остановить подачу электроэнергии.

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