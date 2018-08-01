Украинских хакеров задержали в США

В США арестовали нескольких украинцев.
Их обвиняют в похищении массивов номеров платежных карточек и других данных американского бизнеса, сообщает Reuters.
Подозреваемые являются членами хакерской банды Carbanak. Правоохранители назвали ее одной из самых плодотворных в мире киберпреступных организацией.
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Источники журналистов сообщили об арестах в Сиэтле.
Министерство юстиции заявило, что представители компаний Mastercard и Visa присоединятся к прокурорам и ФБР, чтобы сообщить об арестах и обвинения в крупном международном киберрозслидуванни.
Российские хакеры взломали сети крупнейших американских энергетических компаний, что могло позволить им остановить подачу электроэнергии.
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