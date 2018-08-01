Украинских хакеров задержали в США

Хакеры похищали данные банков. Фото: "5 канал"

В США арестовали нескольких украинцев.

Их обвиняют в похищении массивов номеров платежных карточек и других данных американского бизнеса, сообщает Reuters.

Подозреваемые являются членами хакерской банды Carbanak. Правоохранители назвали ее одной из самых плодотворных в мире киберпреступных организацией.

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Источники журналистов сообщили об арестах в Сиэтле.

Министерство юстиции заявило, что представители компаний Mastercard и Visa присоединятся к прокурорам и ФБР, чтобы сообщить об арестах и ​​обвинения в крупном международном киберрозслидуванни.

Российские хакеры взломали сети крупнейших американских энергетических компаний, что могло позволить им остановить подачу электроэнергии.