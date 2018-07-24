Российские хакеры пытались уничтожить энергетику США

Российские хакеры провели атаку на энергетические объекты США. Фото dw.com

Российские хакеры взломали сети крупнейших американских энергетических компаний, что могло позволить им остановить подачу электроэнергии.

"Хакеры работали в составе поддерживаемой российскими властями группы, известной под названием Dragonfly и Energetic Bear. В результате атак пострадали сотни людей", - сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников министерства внутренней безопасности страны.

Хакеры использовали стандартные инструменты - целевой фишинг или атаки на сайты, часто посещаемые работниками той или иной организации, заставляя жертв вводить пароли и получая доступ к корпоративным сетям поставщиков энергоресурсов. Это позволяло хакерам получить доступ к учетной записи пользователей, а впоследствии - к компьютерным сетям компаний.

В министерстве внутренней безопасности США изданию заявили, что атаки продолжатся.

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Федеральное бюро расследований выпустило рекомендации для пользователей, чьи компьютерные системы оказались под ударом хакеров связанной с Россией группировки Fancy Bear. Всем пострадавшим рекомендуется перезагрузить маршрутизаторы. Вирус, заразивший устройства сотен тысяч пользователей, как утверждают в ФБР, был разработан группировкой Fancy Bear (также известной под названием Sofacy Group).