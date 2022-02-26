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суббота, 26 февраля 2022 04:53

Украинские воины отстояли Николаев

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Украинские воины отстояли Николаев
ВСУ отбили Николаев. Фото: УНИАН

Николаевскую область Вооруженные силы Украины отстояли. В Николаеве противовоздушная оборона отразила атаку российского врага.

Это информация по состоянию на 04.20 26 февраля, которую сообщил мэр города Виталий Ким.

"В Очакове десант (российский. - Gazeta.ua) не высадился. В настоящее время высадки в Николаевской области нет. Никто к нам не идет", - сказал Ким.

Предположил, что разрушение моста между Одесской и Николаевской областью могло произойти в результате сбития вражеского десанта. Однако это не точно.

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Ночь на 26 февраля будет самой тяжелой с 24 февраля, дня начала полномасштабной войны России против Украины. Враг пойдет на штурм и применит весь имеющийся арсенал вооружения. Важно выстоять, особенно в Киеве, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу.

Упорные бои продолжаюсь в Киевской области и в самой столице. Самое тяжелое направление – город Васильков. Там российские военные переоделись в форму полиции Украины и расстреляли бойцов на КПП. Там продолжаются бои за аэродром, где высадился вражеский десант.

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