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понедельник, 12 июля 2021 10:48

Украинские военные установили зрелищный национальный рекорд
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В центре Мариуполя бойцы отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в честь празднования дня создания военной части установили национальный рекорд по наибольшему количеству военнослужащих, которые развернули Государственный флаг Украины.

Участие в акции приняли более 400 армейцев. Рекорд зафиксировали представители Государственного реестра рекордов Украины, передает пресс-центр Закарпатского легиона в Facebook.

"Флаг длиной в 128 метров привезли на Приазовье из Закарпатья, где его изготовили волонтеры", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/128brigade

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На Киевщине создали самый большой герб Украины на поле. Он попал в Книгу рекордов Украины. Государственный символ высеяли на полигоне в селе Великая Александровка в Бориспольском районе на площади 60 тыс. кв. м. Для создания герба использовали инновационные технологии точного земледелия, высеяли 406 270 семян. Длина символа составляет 275 м.

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