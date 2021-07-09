Превратили поле в произведение искусства. Высеяли наибольший герб Украины

На Киевщине создали самый большой герб Украины на поле. Он попал в Книгу рекордов Украины.

Государственный символ высеяли на полигоне в селе Великая Александровка в Бориспольском районе на площади 60 тыс. кв. м, сообщает agronews.ua.

Для создания герба использовали инновационные технологии точного земледелия, высеяли 406 270 семян. Длина символа составляет 275 м.

Автор: agronews.ua 406 270 семян высеяли, 60 тыс. кв. м - общая площадь поля с гербом, 275 м - высота символики.

"Используя современные агротехнологии, любое поле можно превратить в произведение искусства. Для создания герба мы разработали электронную карту-задачу, привязав норму высева к GPS-координатам. Затем карту загрузили в бортовой компьютер трактора, который управлял сеялкой точного высева - Precision Planting. Техника, двигаясь по полю фактически без человеческого вмешательства, высеяла герб, автоматически отключая секции в нужных местах", - рассказал СЕО AgriLab, инициатора проекта, Ярослав Бойко.

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Проект создали по инициативе компаний AgriLab и Limagrain до 30-й годовщины Независимости. Хотели продемонстрировать инновационный потенциал украинского аграрного сектора.

"Полигон аграрных инноваций под Киевом и в 12 километрах от аэропорта Борисполь. Его поля хорошо видно из окон самолетов, пролетающих над ними. Поэтому гости страны или те, кто возвращается домой, уже могут видеть "живой" герб Украины, созданный на поле" , - говорится в сообщении.

В Книгу рекордов Гиннеса попал 97-летний украинец. Его признали сильнейшим теннисистом мира в возрастной категории 90+. 2017-го спортсмен попал в Книгу рекордов Украины.