Украинские ученые показали, как карантин повлиял на состояние воздуха

С весны на 17% уменьшились выбросы углекислого газа. Фото: Reuters

Карантин уменьшил на 17% выбросы углекислого газа в атмосферу.

Это произошло из-за уменьшения интенсивности промышленного производства и перемещения транспорта, говорится в исследовании Научного центра аэрокосмических исследований Земли Института геологических наук Национальной академии наук Украины.

Киевская геофизическая обсерватория проводила замеры температуры приземного воздуха. Результаты свидетельствуют, что их среднемесячное значение за апрель и май уменьшилось в 2020 году по сравнению с 2019 годом. В это время по всему миру начался карантин. Ученые обнаружили корреляцию между температурой воздуха и содержанием СО2 в воздухе. Рост концентрации углекислого газа происходит с увеличением среднего значения температуры. За время карантина воздух над Киевом стал чище.

Возрождение природных лесных и болотных экосистем может стать эффективным противодействием глобальному потеплению. Оно будет способствовать поглощению из атмосферы излишеств СО2. Рациональной технологией для этого будет привлечение материалов многоспектральных космических съемок в мониторинговом режиме и компьютерного моделирования процессов энергомассообмена в геосистемах.

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"Исследования, проводимые в Научном центре аэрокосмических исследований Земли Института геологических наук НАН Украины, дают возможность отслеживать изменения атмосферного воздуха Земли в режиме реального времени. Такие исследования чрезвычайно важны для понимания процессов в атмосфере над крупными городами, может использоваться для разработки мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия выбросов вредных веществ, которые, к сожалению, всегда присутствуют в воздухе крупных городов, таких как Киев", - сказал академик НАН Украины Анатолий Загородний.

19 июля 8 украинских областей не готовы к смягчению карантина. Из этого перечня забрали Киев и Ровенскую обл, передает Минздраве.