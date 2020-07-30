Украинские тюрьмы начнут распродавать уже этим летом

В Украине будут продавать пустые тюрьмы. Фото: pixabay.com

Уже этим летом запустят продажи замороженных и свободных тюрем.

Их будут проводить на открытых электронных аукционах через систему "Prozorro.Продажи", сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

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"После поступления средств от продажи начнем проектирование и новое строительство в городах, где местные власти выделили земельный участок или у нас есть свободная земля в пользование. Прежде всего это Львов и Киев. К сожалению, парламент не поддержал законопроект, которым устанавливался понятный механизм распределения средств, вырученных от продажи. Поэтому сейчас мы вынуждены адаптироваться к существующим механизмам продажи, которые оставляют желать лучшего и несколько затягивают процесс бюрократическими формальностями", - отметил глава ведомства.

Министерство юстиции Украины планирует выставить на продажу тюрьмы. Речь идет не о продаже тюрем, в которых содержатся преступники, а о "больших заброшенных комплексах, которые сейчас не используются никем, но на которые идут деньги налогоплательщиков на содержание, на зарплату охраны".