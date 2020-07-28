Украинцы скупают подарочные сертификаты в СИЗО

Подарочные сертификаты в СИЗО набирают популярность. Фото: wz.lviv.ua

Подарочные сертификаты на пребывание в платной камере следственного изолятора пользуются спросом. За первые часы их приобрели уже 4.

"Услуга уже популярна. Как минимум 4 сертификата купили в первые часы после запуска. То есть, уже 28 тысяч гривен у нас на счетах есть", - сказал министр юстиции Денис Малюська в эфире канала 1+1.

По его словам, можно оплатить день, неделю или месяц в камере следственного изолятора. Сертификаты стоят от 1 тыс. грн до 12 тыс. грн

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малюська заманивает в ВИП-камеры подарочными сертификатами

Министр также заявил, что перед запуском услуги не проводили расчеты, окажется ли она популярной. Говорит, спрос просчитать невозможно.

"Мы убрали необходимость указывать точные даты пребывания в СИЗО, а онлайн-оплата уже и так была. На почту к вам приходит документ, оформленный визуально с фото платных камер в СИЗО. Сколько бы мы не получили за них - это будут те средства, которые мы заработаем, чтобы навести порядок в СИЗО и перестать удерживать людей там в ужасных условиях", - говорит министр.

В ходе реализации экспериментального проекту платных камер СИЗО получено уже 318 тыс. грн. Средства за пользование камерами с улучшенными условиями продолжают поступать.