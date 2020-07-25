Платные камеры в СИЗО принесли государству уже более 300 тыс. гривен

От платных камер СИЗО получили уже более 300 000 гривен. Фото: Denis Malyuska / Facebook

В ходе реализации экспериментального проекту платных камер СИЗО получено уже 318 000 гривен.

Средства за пользование камерами с улучшенными условиями продолжают поступать. Об этом сообщает пресс-служба Минюста в субботу, 25 июля.

"По состоянию на 22 июля уже получено более 318 000 гривен. Поэтому эксперимент работает", - сказано в сообщении.

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От платных камер СИЗО получили уже более 300 000 гривен. Фото: facebook.com/minjust.official

Как отмечается, за счет этих денег ремонтируют обычные камеры следственных изоляторов. В частности, на этот раз отремонтировали камеру на 12 человек в ГУ Киевский следственный изолятор.

Министерство юстиции внедрит новую услугу - подарочные сертификаты на использование платных услуг для заключенных в следственных изоляторах. Приобрести сертификат можно в онлайн-режиме через компьютер или телефон.