Украинские туристы застряли в Турции из-за смерти соотечественника

Тело умершего вернули на родину и похоронили 22 октября. Фото: pixabay.com

В Турции группа украинских туристов застряла из-за вероятного суицида участника группы.

Группа из Киева, Ровно и Запорожья прибыла в Турцию 15 октября для похода по Ликийской тропе, сообщила туристка Ирина Громыко в Facebook.

"17 октября один из украинцев совершил самоубийство при свидетеле, который не был членом группы. Дело расследует полиция, а суд запретил семерым украинцам покидать страну до завершения судебно-медицинской экспертизы", - написала она.

Тело умершего вернули на родину и похоронили 22 октября. Турецкая полиция несколько раз обещала завершить следствие, но оно затянулось. У украинцев заканчиваются деньги, а дома возникла угроза потери работы из-за длительного отсутствия. Консульство Украины в Анталии ответило туристам, что в этом случае помощь не предусмотрена законодательством и они не могут влиять на правоохранителей.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что туристам предоставляют консультации.

"Консулы взаимодействуют с турецкими правоохранителями, ведущим расследование. Они поддерживают регулярную связь с родственниками погибшего и туристами. Украинское консульство обратилось к турецкой стороне для проведения быстрого и беспристрастного расследования этого дела. А также предоставляет консультации нашим гражданам в контексте дальнейших шагов", - сказал он.

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Среди туристов, отравившихся в отеле египетского города Хургада 31 октября, были и украинцы. Пострадали 13 человек. Их вывезли из гостиницы. Всего отравились более 100 отдыхающих, в частности, 40 россиян. Украинцев возмутило то, что в МИД страны заявили об отсутствии украинцев среди пострадавших.