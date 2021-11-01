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понедельник, 01 ноября 2021 15:42

На египетском курорте слегли более 100 туристов. Среди них и украинцы
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Среди отравившихся в отеле египетского города Хургада туристов есть и украинцы. Пострадали 13 человек. Их вывозят из гостиницы.

Об этом рассказала пострадавшая украинская туристка Татьяна Копач в Facebook.

В общей сложности отравилось более 100 отдыхающих. Очередь к врачу выстроилась с 04:00. Люди не расходились до 21:00, утверждает Косач.

Женщина добавила, у нее и мужа была высокая температура и рвота. Оба "катались по номеру между туалетом и кроватью".

Украинка была возмущена тем, что в МИД Украины заявили об отсутствии украинцев среди пострадавших.

"Мы вчера (31 октября. - Gazeta.ua) звонили в посольство Египта на экстренный номер, с нами поговорили. Мы оставили свои данные, нам пообещали перезвонить - и тишина. А мы по-прежнему катаемся по номеру", - написала Копач.

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Туристка утверждает, что осмотревший их местный врач даже не вызвал "скорую". Медик только "выписал лекарство и отправил разбираться с проблемой самостоятельно за свои деньги".

В свою очередь турагентство посоветовало не питаться в ресторане отеля.

"Классное решение проблемы, правда? Сидите голодные и помните, это не наша вина. Отдельное спасибо компании (турагентству. - Gazeta.ua) за нерабочие горячие линии, за то, что не передали информацию о туристах и ​​за слова: "Мы ничем не можем помочь, мы не виноваты", - резюмировала Косач.

О массовом отравлении иностранных туристов в отеле AMC Royal курортного города Хургада стало известно 31 октября. Пресс-секретарь МИД Олег Николенко заявил, что украинцев в гостинице не было. По данным СМИ, в гостинице отравились, в частности, 40 россиян.

Позже генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что в госпитале до сих пор находятся 24 российских туриста.

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