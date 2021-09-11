Украинские полицейские начали патрулировать улицы на электросамокатах

Самокаты покрасили в цвета национального флага Украины. Фото: Facebook

Полицейские Ужгорода первыми в Украине стали патрулировать улицы города на электросамокатах. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил начальник патрульной полиции Закарпатской области Юрий Марценишин.

Он подчеркнул, что самоката пока только два и пользоваться ими правоохранители будут в пешеходной центральной части города.

Самокаты выкрасили в цвета национального флага Украины. Поверх написали "Патрульна поліція Закарпаття".

Новый транспорт полиции города подарила ужгородская компания по прокату под названием Vevi. Ее представители на своей странице в Facebook отметили, что подарят полицейским Ужгорода еще один самокат, если им понравится патрулировать центр города на таком виде транспорта.

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В августе временный порядок пользования персональным электротранспортом утвердила рабочая группа по урегулированию персонального электротранспорта при Министерстве инфраструктуры Украины.