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четверг, 26 августа 2021 17:26

Утвердили порядок пользования электросамокатами и моноколесами

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Утвердили порядок пользования электросамокатами и моноколесами
В Украине пытаются законодательно урегулировать использование электросамокатов, моноколес и гиробордив. Фото: apnews.com.ua

Временный порядок пользования персональным электротранспортом утвердила рабочая группа по урегулированию персонального электротранспорта при Министерстве инфраструктуры Украины.

Документ дает определение персональному электротранспорту и определяет обязанности пользователей, пишет ЭП.

Персональный электротранспорт оборудован электродвигателем, одним, двумя или тремя колесами, не оборудован сиденьем и предназначен для движения одного человека. Под такие определения, в частности, подходят моноколеса, гироскутеры, гироборды и электросамокаты.

Такой персональный электротранспорт не требует обязательной государственной регистрации при условии, если его характеристики соответствуют определению: его масса должна составлять до 20 кг, а мощность двигателя - до 1 кВт.

Но непонятно, как будут регулироваться транспортные средства сверх этих норм. Например, на украинском рынке представлены электросамокаты весом до 40 кг и мощностью более 2 кВт.

Пользователей электротранспорта на дорогах обязывают превышать максимально допустимую массу, установленную для перемещений на таком транспорте.

Также пользователи должны соблюдать все действующие законы и Правила дорожного движения, не пользоваться таким транспортом под воздействием алкоголя, наркотических средств и тому подобное.

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Также запрещается передвигаться против направления движения, перевозить пассажиров, использовать мобильные телефоны и другие устройства, ездить на неисправном транспорте.

Во время движения по тротуару пользователь электротранспорта обязан не создавать препятствий для движения пешеходов и предоставлять им преимущество в движении.

Оставлять электротранспорт можно в местах, разрешенных для парковки велосипедов, если для пешеходов остается более 2 м для прохода. В других местах - если это не создает помех для других участников дорожного движения.

Запрещено оставлять электротранспорт на автомобильных парковках, на проезжей части, под мостами, в парках, на территории исторических памятников и тому подобное.

В то же время в порядке не упоминается о правовых последствиях за несоблюдение обязанностей и требований.

В Киеве все семь операторов проката электросамокатов снизили предельную скорость до 20 км/ч.

Кроме снижения предельной скорости, уже четыре оператора полноценно ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения.

Система выполняет такие действия автоматически, опираясь на GPS-сигнал.

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Дата
26
августа

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