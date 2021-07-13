Электросамокаты ездят по Киеву с новой скоростью

В Киеве снизили разрешенную скорость для электросамокатов до 20 км/ч. Вячеслав Ратынский, УНИАН

В Киеве все семь операторов проката электросамокатов снизили предельную скорость до 20 км/ч.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

"Кроме снижения предельной скорости, уже четыре оператора полноценно ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения. Система выполняет следующие действия автоматически, опираясь на GPS-сигнал. Остальные три оператора должны наладить карты в ближайшее время", - отметил Усов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зарядка электросамоката в квартире обернулась трагедией

Он добавил, что операторы уже частично промаркировали самокаты номерными знаками. Номера наносятся с обеих сторон трубы руля в формате "буква и четыре цифры". Каждый оператор имеет свои уникальные серии: Bolt - A, В, С. Jet - J, Е. BikeNow - N. Kiwi - K. Scroll Bird - O, S. Zelectra - Т, Z. Vzhooh - V.

"Город уже получает первые большие данные и тепловые карты от операторов по интенсивности движения прокатных самокатов на улицах и популярных местах для старта-финиша. В дальнейшем эти данные используют для оптимизации маршрутов общественного транспорта", - добавил Усов.

Также чиновник просит сообщать о случаях превышения скорости электросамокатов ему на почту - [email protected].

В июне этого года КГГА и операторы проката электросамокатов в Киеве подписали меморандум о сотрудничестве. Среди новых ограничений - уменьшение максимальной скорости с 30-35 км/ч до 20 км/ч, введение зон запрета передвижения и оставление самокатов, упорядочение точек утреннего старта, маркировка каждого самоката, страхование пользователей. По состоянию на 13 июля все операторы выполнили первое требование.