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понедельник, 25 октября 2021 04:28

Украинские подростки получат финансирование на развитие творческих способностей

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Украинские подростки получат финансирование на развитие творческих способностей
Благотворительная инициатива имеет целью помочь подросткам, которые только начинают свой путь. Фото: Pixabay

В Украине запускают социальный проект, призванный поддержать креативную молодежь. Так, талантливые подростки получат финансирование на развитие творческих способностей.

Проект "Границ нет" реализует общественная организация "Фонд Дарьи Жолдак" совместно с брендом одежды ISAIA. Организаторы запускают коллекцию футболок, средства от которой пойдут на поддержку 10 избранных подростков.

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Благотворительная инициатива имеет целью помочь подросткам, которые только начинают свой путь. Бесспорно, для развития таланта и построения карьеры важны многочисленные факторы. Прежде всего, это:

- уверенность в себе;
- четкие инструменты для достижения цели;
- ресурсы и возможности.

Основатели проекта стремятся доказать, что культура и креативность – одни из ключевых ценностей в развитии современного общества.

В Китае планируют рассмотреть законопроект, предусматривающий наказание родителей за преступления и плохое поведение их детей. Если ребенок прогуляет учебу, его родителей могут оштрафовать на $156 или арестовать на пять суток.

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