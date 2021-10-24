Украинские подростки получат финансирование на развитие творческих способностей

Благотворительная инициатива имеет целью помочь подросткам, которые только начинают свой путь. Фото: Pixabay

В Украине запускают социальный проект, призванный поддержать креативную молодежь. Так, талантливые подростки получат финансирование на развитие творческих способностей.

Проект "Границ нет" реализует общественная организация "Фонд Дарьи Жолдак" совместно с брендом одежды ISAIA. Организаторы запускают коллекцию футболок, средства от которой пойдут на поддержку 10 избранных подростков.

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Благотворительная инициатива имеет целью помочь подросткам, которые только начинают свой путь. Бесспорно, для развития таланта и построения карьеры важны многочисленные факторы. Прежде всего, это:

- уверенность в себе;

- четкие инструменты для достижения цели;

- ресурсы и возможности.

Основатели проекта стремятся доказать, что культура и креативность – одни из ключевых ценностей в развитии современного общества.

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