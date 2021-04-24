 
Ексклюзивы
1/5
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Просмотров: 45
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 108
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
1 Просмотров: 702
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
Просмотров: 468
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 306
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 351
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 468
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 990
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 288
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 216
Фото
Все фото
7
3
22
6
3
&quot;Украинки ежедневно выживали с работы &quot; - опыт работы в Польше
"Украинки ежедневно выживали с работы " - опыт работы в Польше
Более 60% украинский хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинский хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Сумки из парашютов и парусов: львовянин создал экологический бренд одежды
Сумки из парашютов и парусов: львовянин создал экологический бренд одежды
СБУ не дала вывезти из Украины оборудования для военных кораблей
СБУ не дала вывезти из Украины оборудования для военных кораблей
В Украину прибыла вакцина корейского производства
В Украину прибыла вакцина корейского производства
Видео
Все видео
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Полуобнаженные девушки позировали на балконе в Киеве
Полуобнаженные девушки позировали на балконе в Киеве
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
Интервью
1/5
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 468
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1071
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 279
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 333
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 549
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 апреля 2021
Просмотров: 144
Українська суб'єктність: де вона?
У школі нас вчили того, як треба страждати. Як це робити пристрасно. Як найкраще у світі виживати. Цей біль не був нашою насолодою, але він ...
суббота, 24 апреля 2021 08:34

Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница

  Комментировать
Автор: предоставила Вера Валле
  Ребенка надо научить думать, а не заставлять тренировать каллиграфию - говорит Вера Валле
Ребенка надо научить думать, а не заставлять тренировать каллиграфию - говорит Вера Валле

Лучшее, что может сделать школа с ребенком - это оставить его в покое.

В этом убеждена писательница и правозащитница Вера Валле. Она - мать двоих сыновей-школьников. Утверждает: в Украине глубокий кризис системы образования. Украинская школа не учит ребенка мыслить, а пытается воспитать безынициативных и послушных винтиков системы.

"Школа в Украине просто ужасна. Она застряла где-то между двумя эпохами. Настоящая чудовище. Старшего сына пришлось перевести в частную школу дистанционного обучения. Младшего также надо спасать.

Дети - это новоприбывшие в этом мире. Их мышление еще свободно от стереотипов, взгляд на мир является свежим, видение вещей не замылено всякой бредом. Самое главное здесь - не навредить

Система образования должна учить ребенка думать с детства, а не запоминать устаревшие догмы. С ростом свободы, которая будет приобретать обороты, будет расти и потребность в критическом мышлении. Если человек будет отказываться думать, общество погрязнет в популизме. Кризис образования вызывает кризис популизма ", - отметила она.

Вера Валле говорит, что школа чрезмерно загружает детей ненужной информацией.

"Мой сын проучился в школе 5,5 лет. Первое, с чем я не могу согласиться - это с чрезмерной загрузкой детей информацией, которая никому не нужна. Догмы, стереотипы, недоказанные истины и никакой свободы их интерпретации. Ребенку нужно дать возможность проявлять свои таланты, раскрывать свою индивидуальность - быть счастливым. Дети - это новоприбывшие в этом мире. Они пришли с чистым взглядом и искренним сердцем. Их мышление еще свободно от стереотипов, взгляд на мир является свежим, видение вещей не замылено всякой бредом. Самое главное здесь - не навредить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наше общество должно отказаться от языка ненависти - правозащитница

Самый большой грех взрослых перед детьми - это навязывать им свои устаревшие представления о мире, какие-то нафталиновые вещи, которые уже давно не соответствуют действительности. Ребенка надо научить думать и творчески применять свой ум, ловко и быстро реагировать на вызовы среды, а не заставлять тренировать каллиграфию в течение часов и мучить требованиями бессмысленного формализма бюрократов-педагогов. Своим детям я часто говорю, что знания и ум - это две большие разницы. Можно много знать, но быть глупым. Интеллект - это умение применить свои знания, в том числе путем умения поставить под сомнение информацию", - подчеркнула Вера Валле.

Вера Валле – писательница, правозащитница. Доктор философии в области экономики. Два года училась в Школе бизнеса Мэрилендского университета в Соединенных Штатах. Стажировалась в американском суде по рассмотрению федеральных жалоб и Торгово-экономической миссии при посольстве Украины в США. Работала в международных корпорациях Philip Morris International, Kuehne + Nagel, Imperial Tobacco Group, юридических компаниях, группе Всемирного банка и общественном секторе. Автор проектов законов в сфере хозяйственной деятельности и противодействия коррупции, книг в области права, экономики, политологии, социологии и философии.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
апреля

Вывели на орбиту телескоп Hubble

Психоаналитик издал книгу о снах

Начался геноцид армян в Османской империи

Размером с чемодан: первый компьютер Apple II весил 6 кг

Пропал без вести украинский композитор

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко Просмотров: 37973
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 23022
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 Просмотров: 15714
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
4
 Просмотров: 13176
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
10
 Просмотров: 11772
Общество
Какие тайны станут известны
Какие тайны станут известны
 Просмотров: 9
Гороскоп на 24-25 апреля: кому принесут счастье последние выходные месяца
Гороскоп на 24-25 апреля: кому принесут счастье последние выходные месяца
 Просмотров: 567
Народные приметы 24 апреля - что делать, чтобы водились деньги
Народные приметы 24 апреля - что делать, чтобы водились деньги Просмотров: 1242
Церковный праздник 24 апреля - православные отмечают одно из величайших чудес Господа
Церковный праздник 24 апреля - православные отмечают одно из величайших чудес Господа Просмотров: 774
День Ангела 24 апреля - кто сегодня именинник
День Ангела 24 апреля - кто сегодня именинник Просмотров: 198
Больше всего комментируют
27
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
9
Зеленский нарушает Конституцию - ряд общественных организаций сделали заявление
8
От Зеленского не стоит ждать подвигов
5
Как наконец то сделать украинцев счастливыми
4
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
Голосов: 56037
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть