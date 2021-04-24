Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница

Автор: предоставила Вера Валле Ребенка надо научить думать, а не заставлять тренировать каллиграфию - говорит Вера Валле

Лучшее, что может сделать школа с ребенком - это оставить его в покое.

В этом убеждена писательница и правозащитница Вера Валле. Она - мать двоих сыновей-школьников. Утверждает: в Украине глубокий кризис системы образования. Украинская школа не учит ребенка мыслить, а пытается воспитать безынициативных и послушных винтиков системы.

"Школа в Украине просто ужасна. Она застряла где-то между двумя эпохами. Настоящая чудовище. Старшего сына пришлось перевести в частную школу дистанционного обучения. Младшего также надо спасать.

Дети - это новоприбывшие в этом мире. Их мышление еще свободно от стереотипов, взгляд на мир является свежим, видение вещей не замылено всякой бредом. Самое главное здесь - не навредить

Система образования должна учить ребенка думать с детства, а не запоминать устаревшие догмы. С ростом свободы, которая будет приобретать обороты, будет расти и потребность в критическом мышлении. Если человек будет отказываться думать, общество погрязнет в популизме. Кризис образования вызывает кризис популизма ", - отметила она.

Вера Валле говорит, что школа чрезмерно загружает детей ненужной информацией.

"Мой сын проучился в школе 5,5 лет. Первое, с чем я не могу согласиться - это с чрезмерной загрузкой детей информацией, которая никому не нужна. Догмы, стереотипы, недоказанные истины и никакой свободы их интерпретации. Ребенку нужно дать возможность проявлять свои таланты, раскрывать свою индивидуальность - быть счастливым. Дети - это новоприбывшие в этом мире. Они пришли с чистым взглядом и искренним сердцем. Их мышление еще свободно от стереотипов, взгляд на мир является свежим, видение вещей не замылено всякой бредом. Самое главное здесь - не навредить.

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Самый большой грех взрослых перед детьми - это навязывать им свои устаревшие представления о мире, какие-то нафталиновые вещи, которые уже давно не соответствуют действительности. Ребенка надо научить думать и творчески применять свой ум, ловко и быстро реагировать на вызовы среды, а не заставлять тренировать каллиграфию в течение часов и мучить требованиями бессмысленного формализма бюрократов-педагогов. Своим детям я часто говорю, что знания и ум - это две большие разницы. Можно много знать, но быть глупым. Интеллект - это умение применить свои знания, в том числе путем умения поставить под сомнение информацию", - подчеркнула Вера Валле.

Вера Валле – писательница, правозащитница. Доктор философии в области экономики. Два года училась в Школе бизнеса Мэрилендского университета в Соединенных Штатах. Стажировалась в американском суде по рассмотрению федеральных жалоб и Торгово-экономической миссии при посольстве Украины в США. Работала в международных корпорациях Philip Morris International, Kuehne + Nagel, Imperial Tobacco Group, юридических компаниях, группе Всемирного банка и общественном секторе. Автор проектов законов в сфере хозяйственной деятельности и противодействия коррупции, книг в области права, экономики, политологии, социологии и философии.