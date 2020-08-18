Украинская политика постепенно эволюционирует - Айвазовская

Ольга Айвазовская: На последних парламентских выборах сыграли бренды. Депутатами стали малоизвестные люди. Они постепенно приобретают компетенции. Фото: Тарас Подолян

Украинская политика никогда не была такая элитарная, как британская или американская. Там не просто передача территории или ресурсов детям, а еще знаний и контактов.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит председатель правления общественной организации "Громадянська мережа "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Наша политика проще и больше соответствует логике демократии. Когда политик - не профессия. Им может стать человек без компетенции, но которому доверяет общество. Другой вопрос - какие мотивы. Как они заслужили поддержку граждан, давших им мандат. На последних парламентских выборах сыграли бренды. Депутатами стали малоизвестные люди. Они постепенно приобретают компетенции. Скорость зависит от качества команды, консультантов. Помощник депутата должен специализироваться на конкретной отрасли и помогать разобраться в ней. Народные избранники начинают обрастать такими кадрами", - объясняет експертка.

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По ее словам, есть рост отдельных молодых депутатов от "Слуги народа", "Батьківщины", "Голоса", "Европейской солидарности".

"В случае внеочередных выборов они, видимо, не переобрались бы. Но имеют шанс стать самодостаточными, если проработают весь цикл. За ними интересно наблюдать", - добавляет координаторка ОПОРЫ.

Полное интервью с Ольгой Айвазовской читайте в журнале "Країна" от 13 августа.

Верховная Рада назначила очередные местные выборы на 25 октября.