Украинка с пороком сердца родила 15-го ребенка

В Днепре 42-летняя женщина с пороком сердца родила 15-го ребенка. Фото: facebook.com/rsa010963

В больнице им. Ильи Мечникова Днепра 42-летняя местная жительница родила 15-го ребенка.

Роженица имеет порок сердца и сильные аллергические реакции, поэтому каждый раз на роды приезжает в эту больницу, сообщил генеральный директор медучреждения Сергей Рыженко в Facebook.

"Всю жизнь "работает" женой и мамой. Муж работает на котельной в две смены, чтобы прокормить семью. Традиционно Александра желает рожать детей только в больнице Мечникова. Имеет порок сердца, сильные аллергические реакции. Были тяжелые осложнения", - написал Рыженко.

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Петиция на сайте Офиса президента по увеличению размера ежемесячного государственного пособия на детей до 3 лет набрала более 25 тыс. подписей. Теперь президент Владимир Зеленский должен ее рассмотреть. Автор петиции требует перечислить и индексировать выплату на сумму 2700 грн, что составляет $100.