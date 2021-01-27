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среда, 27 января 2021 21:25

Украинка рассказала, как стала экскурсоводом во Франции
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Марьяна Гевак полюбила Францию, поэтому начала проводить нестандартные экскурсии
Фото: mirage.delavie
Марьяна Гевак полюбила Францию, поэтому начала проводить нестандартные экскурсии
Марьяна Гевак полюбила Францию, поэтому начала проводить нестандартные экскурсии
Марьяна Гевак полюбила Францию, поэтому начала проводить нестандартные экскурсии
Марьяна Гевак полюбила Францию, поэтому начала проводить нестандартные экскурсии

Украинка Марьяна Гевак рассказала Gazeta.ua, как стала экскурсоводом и почему не все могут водить эксурсии в музеи.

"Мы принадлежим к волне экономической миграции. Переехали 14 лет назад, причина банальная-как молодая семья, изначально хотели заработать денег на собственное жилье и планировали возвращаться в Украину. Но жизнь во Франции на столько изменила наше мировоззрение, что мы решили остаться и начать новую жизнь", - рассказывает Марьяна Гевак

Сейчас украинка работает в двух направлениях: как фотограф, который делает фото для стоков и агентств недвижимости и как пение основательница "Литературных прогулок в Париже".

"С коллегой и подругой уже шестой год готовим и проводим литературно - культурные экскурсии в Париже на украинском языке. Работаем как с туристами, так и с экспатами, которым приятно открывать для себя французскую столицу именно на украинском языке. Я планировала добавить в список услуг экскурсии по региону Бретань, к сожалению, со знаменитой ситуацией в мире уже год о профессиональных достижениях говорить сложно. Но мы надеемся, что со временем все наладится", - добавляет украинка.

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Экскурсии проводят по Парижу и провинции Бретань.

"Я живу в стране много лет, люблю ее, много знаю, хочется, чтобы и другие полюбили эту прекрасную страну. Моя Франция уютная и домашняя, если так можно сказать. Но я не традиционный гид с дипломом. Не вожу экскурсии по музеям, для этого нужна специальная аккредитация. Вместе с тем развивать свой персональный бренд и проводить частные экскурсии во Франции можно без лицензии. Главное, платить налог с деятельности", - говорит Марьяна.

Франция фантастическая страна, в которой можно увидеть все: горы, море, океан, парк вулканов, самая высокая дюна Европы, невероятная архитектура, культура, музеи, яркая разнообразие от региона к региону, вкусная и местами экзотическая кухня, прекрасные большие города и колоритные аутентичные деревни.

"До пандемии повсюду было много азиатов, американцев. Значительно чаще стали путешествовать украинцы. Было заметно их присутствие на улицах Парижа. По Бретани, то здесь в основном англичане, ирландцы, норвежцы – северные страны. Поэтому мне хочется открыть бретонский направление для украинских туристов. Пейзажи здесь удивительные", - говорит Марьяна.

Юлия Передрий из Запорожья пять лет назад переехала в Польшу. Сейчас является владелицей успешной онлайн - школы PolskiТu, где обучает польскому языку. Спрос на занятия достаточно большой, но кроме того, Юлия ведет блог, в котором говорит по-польски, объясняет самые интересные задании и раздает бесплатные тесты.

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Дата
27
января

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