Украинка рассказала, как стала экскурсоводом во Франции

Фото: mirage.delavie

Украинка Марьяна Гевак рассказала Gazeta.ua, как стала экскурсоводом и почему не все могут водить эксурсии в музеи.

"Мы принадлежим к волне экономической миграции. Переехали 14 лет назад, причина банальная-как молодая семья, изначально хотели заработать денег на собственное жилье и планировали возвращаться в Украину. Но жизнь во Франции на столько изменила наше мировоззрение, что мы решили остаться и начать новую жизнь", - рассказывает Марьяна Гевак

Сейчас украинка работает в двух направлениях: как фотограф, который делает фото для стоков и агентств недвижимости и как пение основательница "Литературных прогулок в Париже".

"С коллегой и подругой уже шестой год готовим и проводим литературно - культурные экскурсии в Париже на украинском языке. Работаем как с туристами, так и с экспатами, которым приятно открывать для себя французскую столицу именно на украинском языке. Я планировала добавить в список услуг экскурсии по региону Бретань, к сожалению, со знаменитой ситуацией в мире уже год о профессиональных достижениях говорить сложно. Но мы надеемся, что со временем все наладится", - добавляет украинка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ліфт зупиняється лише на нашому поверсі – українка про житло в Канади

Экскурсии проводят по Парижу и провинции Бретань.

"Я живу в стране много лет, люблю ее, много знаю, хочется, чтобы и другие полюбили эту прекрасную страну. Моя Франция уютная и домашняя, если так можно сказать. Но я не традиционный гид с дипломом. Не вожу экскурсии по музеям, для этого нужна специальная аккредитация. Вместе с тем развивать свой персональный бренд и проводить частные экскурсии во Франции можно без лицензии. Главное, платить налог с деятельности", - говорит Марьяна.

Франция фантастическая страна, в которой можно увидеть все: горы, море, океан, парк вулканов, самая высокая дюна Европы, невероятная архитектура, культура, музеи, яркая разнообразие от региона к региону, вкусная и местами экзотическая кухня, прекрасные большие города и колоритные аутентичные деревни.

"До пандемии повсюду было много азиатов, американцев. Значительно чаще стали путешествовать украинцы. Было заметно их присутствие на улицах Парижа. По Бретани, то здесь в основном англичане, ирландцы, норвежцы – северные страны. Поэтому мне хочется открыть бретонский направление для украинских туристов. Пейзажи здесь удивительные", - говорит Марьяна.

Юлия Передрий из Запорожья пять лет назад переехала в Польшу. Сейчас является владелицей успешной онлайн - школы PolskiТu, где обучает польскому языку. Спрос на занятия достаточно большой, но кроме того, Юлия ведет блог, в котором говорит по-польски, объясняет самые интересные задании и раздает бесплатные тесты.