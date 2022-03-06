Украинка пыталась в багажнике провезти мужа через границу

Сегодня ночью украинка пыталась вывезти за границу 50-летнего мужчину в багажнике автомобиля Lexus.
Работники паспортного контроля обнаружили правонарушителя, прятавшегося под вещами, на границе с Венгрией, сообщает Государственная пограничная служба.
"Водитель 1975 года в пункте пропуска "Лужанка" пыталась вывезти за границу своего мужа 1972 года рождения, поскольку во время военного положения запрещен выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет", - говорится в сообщении.
Теперь мужчину ждет административная ответственность за попытку незаконного пересечения границы Украины. В военкомате будет приниматься решение по его мобилизации. Жене же грозит до пяти лет лишения свободы за организацию незаконного перемещения человека через границу.
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От семи до 10 лет тюремного заключения грозит и четырем буковинцам, которые способствовали переправке в ЕС 15 уклонистов от военной службы. Табачных контрабандистов, которые перепрофилировались на переправку уклонистов, задержали вчера на окраине населенного пункта Банилов-Подгорный, недалеко от границы с Румынией.
"Мужчин, которые передвигались мощными внедорожниками, офицеры оперативных подразделений Черновицкого отряда и военнослужащие отдела "Фальков" остановили на одной из подъездных дорог к границе. Как выяснилось впоследствии, противоправной схемой руководили четверо жителей приграничья. Ранее мужчины уже попадали в поле зрения пограничников за попытку перемещения табачной контрабанды", - говорится в сообщении.
На момент задержания трое буковинцев оказали сопротивление пограничникам и пытались убежать. Все уклонисты прибыли в приграничье из разных регионов с целью незаконного побега из Украины, дабы избежать призыва на военную службу.
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