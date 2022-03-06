ООН: число беженцев из Украины достигло психологической отметки

За 10 дней войны с Россией более 1,5 млн человек бежали из Украины в соседние страны.
Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter.
"В Европе кризис беженцев. Она растет самыми быстрыми темпами со времен Второй мировой войны", - написал он.
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За первые семь суток войны Украину оставил 1 млн беженцев.
Гранди призвал прекратить военные действия в Украине, чтобы оказать спасительную гуманитарную помощь.
По информации ООН, большинство людей из Украины уезжают в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Молдову.
24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.
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