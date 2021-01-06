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среда, 06 января 2021 22:25

Украинка придумала необычный способ выучить английский
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Сначала дети Марии, родившиеся в Лондоне, учили детей из бывших стран Советского Союза английскому. Дети общались на те темы, которые были им интересны
Фото: Masha Barabash
Сначала дети Марии, родившиеся в Лондоне, учили детей из бывших стран Советского Союза английскому. Дети общались на те темы, которые были им интересны
Сначала дети Марии, родившиеся в Лондоне, учили детей из бывших стран Советского Союза английскому. Дети общались на те темы, которые были им интересны
Сначала дети Марии, родившиеся в Лондоне, учили детей из бывших стран Советского Союза английскому. Дети общались на те темы, которые были им интересны
Сначала дети Марии, родившиеся в Лондоне, учили детей из бывших стран Советского Союза английскому. Дети общались на те темы, которые были им интересны

Украинка Мария Барабаш, которая недавно переехала в Дублин из Лондона с нового года начала необычную школу английского, где мамы учат мам, а дети детей.

"Сначала эту идею начали воплощать дети. Когда жили в Лондоне, то к ним начали писать из других стран. Поэтому сначала сын, а потом и дочка начали проводить онлайн уроки. И это очень эффективно. Детям интересно пообщаться на разные темы. Например, дочь с девушками обсуждала моду, косметики. Сын что-то, что интересно подросткам. Такие уроки не скучны и хорошо развивают язык", - рассказывает Мария.

Со временем она создала группу, в которой мог зарегистрироваться носитель языка и подключаться к обучению. Уроки стоили от 150 гривен за занятия. Так дети должны были дополнительно заработать и пообщаться с новыми людьми.

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"Позже возникла мысль, что совершенствование английского нужно не только детям, но и взрослым. Поэтому я пришла к мысли чтобы основать группу, где мамы обучают мам. Это будет необычный тип обучения. Ведь мамы смогут общаться на те темы, которые их интересуют. Это поможет развивать произношение, вспомнить забытые знания и усовершенствоваться".

Сумма за урок также символична, а учителя носители языков, которые либо проживают долгое время с иностранцами или в совершенстве знают язык.

"Со всеми контактируем через страницу в соцсети. Каждый учитель имеет свою историю. Кто-то давно переехал, кто-то в совершенстве знает язык. Среди мам не только те, кто владеет английским, есть и француженки. В комментариях также есть запросы на китайский. Со временем группа будет развиваться и работать на так называемое живое общение".

Оксана Пономарева два года назад переехала в город Лестер в Англии. Женщина ведет блог, в котором рассказывает об адаптации в стране и странных вещах, к которым не может привыкнуть. Она замечает, что важно знать именно разговорную речь.

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