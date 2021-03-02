Украинка, которая вернулась из Сирии, рассказала, как туда попала

37-летняя Алиме Аббасова - одна из тех, кого удалось освободить вместе с 5 детьми. Фото: Офис президента

31 декабря 2020 года в Украину вернулись 2 женщин и их 7 детей.

Несколько лет они провели в Сирии в лагерях для беженцев "Аль-Холл" и "Рож".

37-летняя Алиме Аббасова - одна из тех, кого удалось освободить вместе с 5 детьми. Она рассказала, как попала в Сирию.

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"Там были друзья мужа, он с ними общался. Начали звать его туда, мол, чего сидеть, посмотришь, что и как. Уверяли, что несмотря на войну там все нормально, можно заработать. Решил ехать, а мне дал право выбора: хочу, то могу с ним, а если нет, то остаюсь в Украине с двумя детьми. Подумала и уехала с ним ", - рассказала женщина.

По ее словам, в Сирии не понравилось с первых дней пребывания.

"До сих пор не пойму, как дети там не ходят в школу. Все работают, кто чем может, тем занимается: торгуют, копают, разгружают. Я сразу поняла, что условия жизни не для меня. Начала слышать взрывы, каждый день летали самолеты, беспилотники, перестрелки. Это было страшно ", - вспоминает.

Полное интервью с Алиме Аббасовой читайте в журнале "Країна" от 4 марта.

Участие в освобождении украинок принимали в рамках специальной эвакуационной операции по поручению президента Украины отечественным спецслужбам, дипломатам МИД и другим правительственным структурам. Спецоперация продлится в несколько этапов. В общем возвращения домой ожидают еще 57 человек.