Двух украинок с детьми освободили из сирийского лагеря

В Сирии из лагеря аль-Хоул освободили украинок, чьи мужья воевали за террористов ИДИЛ. Фото: скриншот с видео tsn.ua

В Сирии освободили 2 гражданок Украины и 7 их детей, которые содержались в лагерях для родственников боевиков террористической группы "Исламское государство".

Женщин эвакуировали из Сирии. Известно, что одна из заявленных украинок - родом из Кременчуга, вторая - из Крыма. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на корреспондента Андрея Цаплиенко.

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Участие в освобождении украинок принимали в рамках специальной эвакуационной операции по поручению президента Украины отечественным спецслужбам, дипломатам МИД и другим правительственным структурам.

Спецоперация продлится в несколько этапов. В общем возвращения домой ожидают еще 57 человек.

В Сирии на пути российской автоколонны сработало самодельное взрывное устройство, погиб генерал-майор Вооруженных сил Российской Федерации. В Минобороны РФ информацию о гибели генерала подтвердили. В то же время, уточнили, что при подрыве еще трое российских военнослужащих получили ранения.