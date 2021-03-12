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пятница, 12 марта 2021 16:58

Украинец за 5 с. назвал рекордное количество цифр числа Пи

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Украинец за 5 с. назвал рекордное количество цифр числа Пи
Артем Гарин установил 3-й рекорда Украины. Фото: Facebook/Лана Ветрова

Сумчанин Артем Гарин установил 3-й рекорд Украины по запоминанию числа Пи и вошел в десятку самых известных мнемонистив мира.

"Гарин безошибочно назвал наизусть. 23 тысячи цифр после запятой числа Пи. Максимальное время, которое он потратил на упоминание числа, составлял всего 5 секунд. Артем - 3-й рекордсмен Национального реестра рекордов Украины. Пожалуй, это единственный украинец, которого никто не спрашивает: "Неужели ты забыл?", - сообщила в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Первый рекорд сумчанин установил еще в 2014 году, воспроизведя 5 тыс. знаков числа Пи, впоследствии он еще дважды побил свое достижение.

"Рекорд по 23 тысячам знаков был не в том, чтобы он эти цифры называл все подряд. Мы максимально усложнили Артему задачи. Ставили вопрос так: назвать десять цифр с определенной сотни и определенной тысячи, и он их вспоминал. Это было фантастически", - указала Ветрова.

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Фиксировались рекорды по всем правилам. Эксперты убеждались, в том числе и с помощью металлодетектора, не используются ли никакие технические средства. Сам Артем только просил присутствующих об абсолютной тишине.

Харьковчанин 31-летний Владимир Гуськов 22 года мастерил храм из спичек. Также использовал бисер, стразы, пуговицы, стеклянные шары, цепочки, расчески, фольгу, сусальное золото, медные колокольчики, металлические крестики, зеркала, речные камни и трикотажную фурнитуру. Изделие попало в Национальный реестр рекордов.

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