Мужчина трижды становился рекордсменом по поеданию сала - как ему это удалось

49-летний Михаил Киденько из села Велицк Ковельского района Волынской области трижды становился рекордсменом Украины по поеданию сала на скорость.

Первый рекорд установил в 2009 году - 16 мин и 42 сек. Через год поехал соревноваться снова и съел килограмм сала за 10 минут и 55 секунд.

В 2011 году принял еще раз участие в соревнованиях случайно. Его пригласили в жюри и уговорили посоревноваться. Выиграл с результатом 8 минут и 51 секунду.

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Михаил Киденько рассказал для Gazeta.ua что было самым трудным для него в гонках.

Автор: Фото предоставлено Михаилом Киденько Мужчина с Волыни трижды рекордсмен по поеданию сала

"Мне повезло, потому что могу есть любое сало и без хлеба. На конкурсе его дают не соленым, порезанное из свежего кабана. Ставят кусок хлеба и чеснок с луком. Такого сала много не все могут съесть. Присоленное идет вкуснее и легче . Друзья с родственниками приехали поддержать. Я не собирался участвовать, потому гулял с ними и ели сало. Вызвали на сцену и согласился побороться. Ем, ем, ем сало и слышу, что оно возвращается, потому что перед тем желудок набил. Собрал волю в кулак и порозсовивал его за щеками и пожевал назад. Затем два куска упали на плитку. Так я их поднял и тоже доел, потому что боялся, что не засчитают ", - рассказал.

Автор: Фото предоставлено Михаилом Киденько

С 2011 года конкурсов на поедание сала не проводят. Спонсор уехал за границу и некому финансировать. Победителям каждый раз давали путевку за границу. Мужчина благодаря салу объездил около 12 стран мира.

Примерно 15 кг сала съедает за год среднестатистический украинец. В то же время, по данным ассоциации Мясной отрасли, житель ЕС - около 45 кг.Аналитики говорят, что в Китае употребляют около 40 кг сала в год. В Беларуси - 38, а в России - 30 кг.