Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео

В Музее братьев Кличко 26 мая зафиксировали новый национальный рекорд. 31-летний украинец Павел Клец вживил себе под кожу восьмой чип.

С ним мужчина сможет без ключей открывать домофон в подъезде. Кроме этого, Павел уже имеет чипы для оплаты терминалом без карточки, разблокировки компьютера, открывания двери машины и открытия собственного сейфа.

Чип помещают под кожу с помощью специального шприца. Стоимость одного устройства - около 2500 грн.

"Все спрашивают, зачем так много. Я люблю инновации и быть первооткрывателем. Когда одна из таких уникальных возможностей становится частью жизни, то это очень удобно. Хочется попробовать, на что еще способны эти технологии. А отказываться от тех, что уже есть, не хочу. Чипы под кожей упрощают повседневные дела. в Европе к этому относятся очень лояльно. Чипы сертифицированы в США и вполне безопасные. При желании их можно изъять ", - рассказал Клец.

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Рекордсмен также занимается технодайвингом, парашютным спортом, роуп-джампинг и вместе с друзьями таскает самолеты и железнодорожные вагоны - веревки крепят под кожу.

На его счету есть и другие рекорды. В 2017 году он принял участие в массовом одновременном спуске на троллеи с помощью креплений за кожу спины.

Фото: Лилия МЫЦКО

Павел работает программистом, однако это не мешает ему реализовывать свои идеи. Мужчина женат и имеет троих детей. Его жена, 30-летняя Мария Гафица-Клец, не имеет чипов, но на среднем пальце под кожей носит магнит.

"Я не переживаю за здоровье мужа из-за этого. Технология и устройства сертифицированы. В медицине такие методы часто используют и даже помогают спасать жизнь пациентам. Возможно, наши дети также захотят такие чипы, но позволим только в сознательном возрасте это сделать им", - сказала Мария.

Врач-стоматолог Павла не против такого занятия пациента. Но предостерегает, что это нужно делать только после обследований и без вреда для здоровья.

Павел Клец и Андрей Панченко в 2013 году установили новый рекорд. Им обоим прокололи кожу спины и вставили в нее по два крюка, которые ремнями прицепили к вагону весом 26,7 т. Они смогли сдвинуть его с места на 5 м 10 см.