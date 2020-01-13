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понедельник, 13 января 2020 00:52

Украинец стал самым молодым католическим епископом в мире

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Украинец стал самым молодым католическим епископом в мире
Степан Сус стал самым молодым епископом в мире. Фото: Укринформ

38-летний священник Украинской Греко-Католической церкви из Львова Степан Сус стал самым молодым в мире католическим епископом

В Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве, глава Украинской Греко-Католической церкви Святослав торжественно посвятил владыку Степана Суса. Долгое время он был военным капелланом и настоятелем гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове, сообщает "Львовский портал".

Степан Сус как помощник главы Украинской Греко-Католической церкви будет выполнять поручения в интересах католиков в разных уголках мира.

"Этот день для меня - новый вызов, новые переживания. Я верю в то, что с божьей помощью буду дальше преодолевать вызовы своей жизни как епископ, как пастырь, и я хочу, чтобы в моем лице, в лице христиан Господь встречался в этом мире с теми, которые ищут тропы к нему", - сказал Степан Сус.

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Осенью 2019 в Ватикане было объявлено о согласии от Папы Римского на его каноническое избрание епископом курии верховного архиепископа.

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