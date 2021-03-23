Украине придется импортировать питьевую воду

Концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы. Фото: pixabay.com

Украине грозит дефицит питьевой воды. Импортировать ее придется уже к 2050 году.

Причинами являются недостаточно очищенные стоки, засорение рек и сброс в водоемы опасных веществ, сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный. В мире около 3,6 млрд человек страдают от недостатка чистой питьевой воды. В течение следующих 30 лет этот дефицит почувствуют около 5 млрд жителей Земли.

"Проблема нехватки воды ожидает и Украину. По данным национальной Гидрометслужбы, концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы", – заявил эколог.

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Во временно оккупированном РФ Крыму полностью пересохло природное пресноводное озеро, которое называли "генеральским". Расположенный между Феодосией и Керчью водоем несколько лет назад был полноводным.