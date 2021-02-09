Улицы Одессы "утонули" в грязном озере: кадры потопа

В Одессе из-за талого снега на некоторых улицах потоп.

Больше всего от наводнения пострадали перекресток Химической и Промышленной, пишет "Думская". Максимальная глубина грязного "озера" здесь составляет более 50 см, и его с трудом преодолевают даже грузовики, что уж говорить о легковом автотранспорте. Подтопление сказалось и на работе общественного транспорта - с самого утра не ходит троллейбус 8-го маршрута.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда в Украину придет весна прогноз синоптика

Фото: dumskaya.net

Местные жители говорят, что этот участок подтопляется регулярно после каждого ливня.

"В результате обильных осадков через дождеприемники в коллектор часто попадает мусор и различные посторонние предметы. Поэтому и возникла закупорка в общесплавном коллекторе", - сообщают в пресс-службе Инфоксводоканала.

На данный момент закупорку уже устранили, уровень воды снижается. Работы по прочистке продолжаются.

В Украину несется южный циклон. Остается сложной ситуация на дорогах и тротуарах. 10 февраля осадки предполагаются в большинстве областей.