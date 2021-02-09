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вторник, 09 февраля 2021 17:35

Улицы Одессы "утонули" в грязном озере: кадры потопа
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В Одессе из-за талого снега на некоторых улицах потоп.

Больше всего от наводнения пострадали перекресток Химической и Промышленной, пишет "Думская". Максимальная глубина грязного "озера" здесь составляет более 50 см, и его с трудом преодолевают даже грузовики, что уж говорить о легковом автотранспорте. Подтопление сказалось и на работе общественного транспорта - с самого утра не ходит троллейбус 8-го маршрута.

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В Одессе из-за талого снега на некоторых улицах случился потоп
Фото: dumskaya.net
Больше всего от наводнения пострадали перекресток Химической и Промышленной
В Одессе из-за талого снега на некоторых улицах случился потоп
Максимальная глубина грязного «озера» здесь составляет более 50 см
Больше всего от наводнения пострадали перекресток Химической и Промышленной

Местные жители говорят, что этот участок подтопляется регулярно после каждого ливня.

"В результате обильных осадков через дождеприемники в коллектор часто попадает мусор и различные посторонние предметы. Поэтому и возникла закупорка в общесплавном коллекторе", - сообщают в пресс-службе Инфоксводоканала.

На данный момент закупорку уже устранили, уровень воды снижается. Работы по прочистке продолжаются.

В Украину несется южный циклон. Остается сложной ситуация на дорогах и тротуарах. 10 февраля осадки предполагаются в большинстве областей.

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