В оккупированном Крыму полностью пересохло пресноводное озеро

Во временно оккупированном РФ Крыму полностью пересохло природное пресноводное озеро, которое называли "генеральским".

Расположенный между Феодосией и Керчью водоем несколько лет назад был полноводным. Соответствующие фото опубликовали на странице Instadron Crimea в Instagram.

По информации крымчан, вокруг "генеральского" озера расположены несколько садовых кооперативов.

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В оккупированном Крыму суммарный запас воды до конца 2020 года составлял 31,3 млн м³, что на 61 млн м³ меньше, чем год назад.

По данным Крымского гидрометцентра, декабрь и январь - месяцы с наибольшим количеством осадков холодного периода года. Но в декабре, как и в предыдущие месяцы, в бассейнах рек наблюдался значительный их недобор.