 
Ексклюзивы
1/5
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 711
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 387
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
2 Просмотров: 630
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 657
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 747
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Просмотров: 1188
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1611
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1629
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 396
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Просмотров: 693
Фото
Все фото
6
5
5
5
5
В оккупированном Крыму полностью пересохло пресноводное озеро
В оккупированном Крыму полностью пересохло пресноводное озеро
Дожди не спасут: водохранилища оккупированного Крыма не наполняться 2021 года
Дожди не спасут: водохранилища оккупированного Крыма не наполняться 2021 года
Год работы обновленного КПВВ Ченгар – итоги в цифрах
Год работы обновленного КПВВ Ченгар – итоги в цифрах
В оккупированном Крыму строительный мусор выбрасывают в море
В оккупированном Крыму строительный мусор выбрасывают в море
$600 за 3 месяца фиктивного брака - крымчанка ищет мужа
$600 за 3 месяца фиктивного брака - крымчанка ищет мужа
Видео
Все видео
"Родная гавань с привкусом сухости" - показали пересохшее водохранилище в Крыму
"Родная гавань с привкусом сухости" - показали пересохшее водохранилище в Крыму
В Крыму объявили республику
В Крыму объявили республику
Российскому рок-музыканту запретили въезд в Украину
Российскому рок-музыканту запретили въезд в Украину
Женился за 4 ч. до штурма. 6 лет без Ивана Банеры
Женился за 4 ч. до штурма. 6 лет без Ивана Банеры
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
5 Просмотров: 3402
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 549
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1989
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6327
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 891
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 333
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
понедельник, 18 января 2021 12:43

В оккупированном Крыму полностью пересохло пресноводное озеро
6

  Комментировать

Во временно оккупированном РФ Крыму полностью пересохло природное пресноводное озеро, которое называли "генеральским".

Расположенный между Феодосией и Керчью водоем несколько лет назад был полноводным. Соответствующие фото опубликовали на странице Instadron Crimea в Instagram.

По информации крымчан, вокруг "генеральского" озера расположены несколько садовых кооперативов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Родная гавань с привкусом сухости" - показали пересохшее водохранилище в Крыму

В оккупированном Крыму суммарный запас воды до конца 2020 года составлял 31,3 млн м³, что на 61 млн м³ меньше, чем год назад.
По данным Крымского гидрометцентра, декабрь и январь - месяцы с наибольшим количеством осадков холодного периода года. Но в декабре, как и в предыдущие месяцы, в бассейнах рек наблюдался значительный их недобор.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В оккупированном Крыму полностью пересохло пресноводное озеро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

The Beatles возглавили американский чарт

Американские бомбардировщики облетели мир

Создали военное формирование из студентов-добровольцев

"Германия зовет!" - первые украинские остарбайтеры двинулись на заработки

Британцы начали истреблять аборигенов

В катастрофе самолета с курсантами объявили подозрения

В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты

Самое читаемое
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
7
 8 Просмотров: 25056
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
 Просмотров: 17424
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
 Просмотров: 13734
&quot;Будемо балакать на украйонській молві&quot; – кафе получило &quot;единицу&quot; за неуважение к закону
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону 6 Просмотров: 12357
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
8
 Просмотров: 9046
Крым
Крымская платформа: готовится масштабный саммит
Крымская платформа: готовится масштабный саммит Просмотров: 216
Россиянам запретят жить в Крыму
Россиянам запретят жить в Крыму
 Просмотров: 2709
Признания Путина способствовали принятию ЕСПЧ решения относительно Крыма
Признания Путина способствовали принятию ЕСПЧ решения относительно Крыма Просмотров: 1035
Решение ЕСПЧ уничтожило российскую дипломатию
Решение ЕСПЧ уничтожило российскую дипломатию
 Просмотров: 1206
ЕСПЧ признал незаконность так называемого референдума в Крыму - юрист
ЕСПЧ признал незаконность так называемого референдума в Крыму - юрист Просмотров: 180
Больше всего комментируют
8
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
8
ОРДЛО передадут украинских пленных
6
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону
5
Ни один президент РФ не вернет Крым Украине - бывший канцлер Германии
2
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Голосов: 8711
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть