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вторник, 05 января 2021 04:16

Запасы воды в Крыму уменьшились почти втрое

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Запасы воды в Крыму уменьшились почти втрое
Воды Крыму катастрофически мало. Фото: 5 канал

В оккупированном Крыму суммарный запас воды до конца 2020 года составлял 31,3 млн кубометров, что на 61 млн кубометров меньше, чем год назад.

"Общий суммарный запас воды к концу года составил 31,308 млн куб. м, что на 5,364 млн куб. м меньше, чем месяц назад и на 61,672 млн меньше, чем год назад", - говорится в обзоре "Крымского управления по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды "

По данным Крымского гидрометцентра, "декабрь и январь - месяцы с наибольшим количеством осадков холодного периода года, но в декабре, как и в предыдущие месяцы, в бассейнах рек наблюдался значительный их недобор".

В бассейнах крымских рек Кучук-Карасу, Черная, Салгир осадков выпало в объеме 12-15% от нормы, в бассейнах рек, расположенных на Южном берегу Крыма, осадков было - 42-50% от нормы, в бассейнах других рек - 24-40 % от нормы.

Незначительным было и количество осадков, выпавших в Крымских горах - от 27 до 40% от нормы.

Все это вместе с высокой температурой воздуха не привело к улучшению естественного стока в крымские водохранилища.

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Напомним, если в Крыму в ближайшие месяцы не пройдут обильные дожди, полуостров может остаться совсем без воды. Сейчас местные жители получают воду по графику из-за исчерпания ее запасов.

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