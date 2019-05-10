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пятница, 10 мая 2019 15:49

"Украине нельзя проявить слабость": Тымчук о последних заявлениях относительно автономии Закарпатья

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&quot;Украине нельзя проявить слабость&quot;: Тымчук о последних заявлениях относительно автономии Закарпатья
План заключается в нагнетании ситуации, провокации втягивания в силовые противостояния с этническими венграми украинских силовиков Фото: Новини Закарпаття

Заявление лидера венгерской партии "Йоббик" Томаша Шнайдера о необходимости создания в украинском Закарпатье "венгерской автономии, независимой от Киева", сделанное им в Берегово, связано с активизацией нового плана Кремля в отношении Украины по аналогии с Донбассом.

Шнайдер пытается сыграть на "материальном аспекте". Мол, все заработанные на Закарпатье деньги должны оставаться в регионе. В Украине произошла децентрализация, деньги остаются в регионах, заявил народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"Говорили о том, что новый московский сценарий будет напоминать донбасский. Будет реализовываться в рамках концепции "федерализации" Украины после выборов в 2019-м", - напоминает ранние заявления "Идеальной страны" Дмитрий Тымчук.

План заключается в нагнетании ситуации, провокации втягивания в силовые противостояния с этническими венграми украинских силовиков. На что не сможет не отреагировать официальный Будапешт, делая так, как выгодно Кремлю.

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"На данный момент, к счастью, украинская власть, спецслужбы и правоохранители полностью контролируют ситуацию в регионе. Но, как видим на примере нынешнего "частного визита на Закарпатье" главы "Йоббика" Шнайдера, угроза остается. И если, не дай Бог, Украина продемонстрирует малейшую слабость в регионе, события могут принять совсем другой характер", - сказал Тымчук.

Глава праворадикальной венгерской партии "Йоббик" Томаш Шнайдер посетил Закарпатье и пообещал поддержать автономию региона от Киева.

По словам Шнайдера, его пригласили жители села Вары, где недавно местный предприниматель засыпал дорогу отходами с золоторудника. По мнению местных, они вредны для здоровья. Предприниматель пообещал вывезти мусор до 15 мая, сообщает Mukachevo.net.

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