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Лидер правой венгерской партии "Йоббик" пообещал поддержать автономию Закарпатья

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Лидер правой венгерской партии &quot;Йоббик&quot; пообещал поддержать автономию Закарпатья
Венгерская партия "Йоббик" отмечает об автономии Закарпатья. Фото: РБК

Глава праворадикальной венгерской партии "Йоббик" Томаш Шнайдер посетил Закарпатье и пообещал поддержать автономию региона от Киева.

По словам Шнайдера, его пригласили жители села Вары, где недавно местный предприниматель засыпал дорогу отходами с рудника. По мнению местных, они являются вредными для здоровья, однако сам предприниматель уже пообещал вывезти мусор до 15 мая, сообщает Mukachevo.net.

Однако больше всего лидер венгерской партии запомнился своими заявлениями об автономии региона. Шнайдер сообщил, что Закарпатью следовало бы получить автономию от Киева, прежде всего экономическую, чтобы "деньги оставались в регионе, а не шли в Киев".

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Венгерская партия "Йоббик" известна своими радикальными националистическими взглядами, а также прокремлевской риторикой. Об их негласной поддержке сепаратистских настроений на Закарпатье известно давно, а в 2014 году СБУ даже запрещала тогдашним лидерам партии въезд в Украину из-за поддержки аннексии Крыма.

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