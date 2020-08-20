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четверг, 20 августа 2020 15:02

Украине - 29: с чем занятным связано это число
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24 августа украинцы празднуют День независимости своей страны. В 2020 году Украине исполняется 29 лет.

Gazeta.ua подготовила подборку, с которыми занятными вещами связано число 29.

29 - символ души

В нумерологии 29 является символом человеческой души. Магия числа заключается в сочетании противоречий - практического мышления (2) и победы духовного над телесным (9). Главный энергетический посыл 29 - рациональный подход к духовному.

29-летний украинец возглавил восстание

Автор: dnpr.com.ua
  Нестор Махно возглавил восстание в 29 лет
Нестор Махно возглавил восстание в 29 лет

В 29 лет украинский политик и военный Нестор Махно возглавил самопровозглашенную республику свободных земледельцев на территории Запорожской и Днепровской областей Украины. Под его руководством было около 7 млн ​​человек и повстанческая армия. За справедливость и заботу украинцы называли его батьком. Махно был анархистом, выступал против любой власти в Украине и эксплуатации труда народа.

Мистическое 29 февраля

29 февраля - единственный день, который выпадает раз в 4 года, такой год называют високосным. В Шотландии 29 февраля женщина может предложить брак любому мужчине. В случае отказа он должен заплатить штраф.

Автор: 24tv.ua
  29 февраля называют Касияновим днем
29 февраля называют Касияновим днем

Кроме того, эта дата овеяна мистикой. Славяне называли 29 февраля Касьяновим днем. В народных легендах Киевщины и Левобережья Касьян - это святой, охраняющий ад. Внешне он мрачный и злой. 29 февраля Касьян приходит молиться на землю к людям, поэтому запрещалось до восхода солнца отходить от дома, чтобы не помешать святому.

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Официальное окончание молодости

Автор: censor.net.ua
  До 29 лет украинцы считаются молодыми
До 29 лет украинцы считаются молодыми

До 29 лет украинцев официально считают молодыми. Об этом говорится в законопроекте "Об основных принципах молодежной политики". Его приняла Верховная Рада в июле 2020-го. Ранее молодежью считали лиц до 35. Сократили возрастные рамки, чтобы не распылять ресурсы для решения вопросов большого количества групп молодежи разного возраста. Можно считать, что, согласно этому закону, Украина стала взрослой.

29 роз

Автор: pixabay.com
  29 роз дарили в знак преданности
29 роз дарили в знак преданности

29 роз означают клятву в верности и любви на всю жизнь. С давних времен принято дарить такое количество цветков только тому человеку, которому хочешь доказать вечную преданность. При этом важен цвет цветов. Яркие красные бутоны свидетельствуют о вечной любви. А вот бледные оттенки - о дружбе. Таким языком цветов активно пользовались в Викторианскую эпоху для тайного выражения чувств, когда о них нельзя было говорить открыто.

29 спасенных из Бабьего Яра

29 человек смогли спастись из Бабьего Яра. Это урочище в окрестностях Киева, где нацисты массово убивали евреев и участников украинских подпольных движений в 1941-1943 годах. По разным данным, там погибло от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Автор: old.uinp.gov.ua
  Советские военнопленные закапывают расстрелянных в урочище Бабий Яр под наблюдением эсэсовцев
Советские военнопленные закапывают расстрелянных в урочище Бабий Яр под наблюдением эсэсовцев

"Нам с детьми и ценностями приказали прийти на улицу Лукьяновскую к еврейскому кладбищу. Гитлеровцы отбирали деньги и украшения. Затем гнали к оврагу. У женщин вырывали из рук младенцев и отбрасывали в сторону, как дрова, где их расстреливали из автоматов и пулеметов. Благодаря тому, что я была в середине группы и темнело, я, не дожидаясь того, когда начнут расстрел, упала на землю, положила под себя ребенка. В тот момент я услышала шум пулемета - и люди попадали на меня. В таком положении я пролежала часа два, пока все стихло", - вспоминала киевлянка Елена Кныш во время допросов.

Первое кругосветное путешествие на дирижабле

Автор: jnsm.com.ua
  Дирижабль «Граф Цеппелин" завершив первый в истории воздухоплавания кругосветный перелет
Дирижабль «Граф Цеппелин" завершив первый в истории воздухоплавания кругосветный перелет

29 августа 1929 года в городе Лейхерст в США приземлился немецкий дирижабль "Граф Цеппелин", завершив первый в истории кругосветный перелет. За 21 день дирижабль преодолел почти 34 тыс. км со средней скоростью полета 115 км/ч. При этом сделал только 3 промежуточные посадки в городах Фридрихсхафене (Германия), Токио (Япония) и Лос-Анджелесе (США).

29 кг пластика убили кита

Автор: responsiblefuture.com.ua
  Кит съел 29 кг мусора
Кит съел 29 кг мусора

29 кг пластика нашли испанские экологи в желудке 10-метрового кашалота, которого выбросило на берег страны. В частности, он проглотил пакеты, сетки, канистру и мотки веревки. Это стало причиной его гибели. Животное было не в состоянии переварить все, что наело.

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29 дней блокировали ВР

Автор: tyzhden.ua
  Депутаты 29 дней блокировали ВР
Депутаты 29 дней блокировали ВР

В 2008 году представители фракций Партии регионов и КПУ 29 дней блокировали трибуну Верховной Рады. Это рекорд. Депутаты этих фракций требовали от на тот момент спикера парламента Арсения Яценюка отозвать письмо о присоединении Украины к плану действий по членству в НАТО. Завершилось блокирование заключением так называемой антикризисной коалиции

Пересопницкое Евангелие перевели на староукраинский

Автор: 0532.ua
  Над Пересопницким Евангелием работали 5 лет
Над Пересопницким Евангелием работали 5 лет

29 августа 1561-го в Свято-Троицком монастыре на Волыни, в настоящее время город Изяслав Хмельницкой области, завершили работу над Пересопницким Евангелием. Над книгой 5 лет работали монахи. Текст перевели с церковнославянского языка болгарской редакции на староукраинский. Страницы оформили в народном украинском стиле.

С 1991-го украинские президенты кладут руку на Пересопницкое Евангелие во время присяги на верность народу Украины.

Седьмой год Российская Федерация ведет с Украиной войну на истощение. Кроме аннексии Крыма и гибридной войны в Донбассе Москва применяет целый комплекс политических, военных, дипломатических, экономических и информационных действий, чтобы максимально ослабить сопротивление нашего государства загнать ее в новый облик Советского Союза.

Автор: Анна Орел
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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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