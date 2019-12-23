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понедельник, 23 декабря 2019 09:59

Украинцы установили самую глубокую подводную елку Европы

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Украинцы установили самую глубокую подводную елку Европы
Драйверы с Днепра установили самую глубокую елку в Европе. Фото: rivnefish.com

На дне затопленного Новониколаевского карьера в Днепропетровской области установили самую глубокую в Европе подводную елку.

Дерево с игрушками и даже мерцающей гирляндой установили на 40-метровой глубины. Это примерно высота 12-этажного дома, говорится в сюжете ТСН.

На такую глубину способны погружаться только опытные дайверы. В подводном снаряжении и карнавальных костюмах они не только установили елку, но и станцевали хоровод вокруг нее.

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Новогоднюю красавицу впоследствии уберут, чтобы не портить окружающую среду.

Винницкая елка установила национальный рекорд как самая высокая металлоконструкция, вращающейся вокруг своей оси. Ее высота 29 метров. Установлена ​​главная винницкая елка на площади перед Летним театром в Центральном парке культуры и отдыха.

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