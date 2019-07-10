Украинцы создали петицию о проведении парада

В петиции требуют проведения парада. Фото: image.zn.ua

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась новая петиция.

В ней требуют проведения военного парада ко Дню Независимости, пишет "Еспресо".

"Во время продолжающейся военной агрессии со стороны Российской Федерации украинские воины, Вооруженные силы, Национальная гвардия, другие вооруженные формирования, добровольцы, ветераны, волонтеры, семьи погибших, пленных и все, кто прилагает усилия для обороны нашей земли от захватчиков, заслуживают внимания и уважения", - говорится в петиции.

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Отмена проведения военного парада выглядит "неудачным заигрыванием с врагом и может свидетельствовать о первых шагах к капитуляции".

Автор петиции Мирон Дмитрик также обратился к Зеленскому с просьбой "не прислушиваться к непутевым советникам и пересмотреть решение о проведении военного парада ко Дню Независимости Украины 24 августа 2019 года".

Президент Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости. Сэкономленные деньги отдадут военным в виде премий.