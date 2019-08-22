Украинцы снова верят в счастливое будущее, согласно социологическим опросам.Фото: Патриоты Украины

Более половины украинцев смотрят в будущее с надеждой, а оптимистично настроены 36% граждан.

"Впервые 31% наших сограждан определили ситуацию как достаточно позитивную. Особенно позитивные настроения среди молодежи. В 2015 - 2018 положительные оценки составляли лишь 4 - 10%", сообщается на сайте Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Отмечается, что положительные ощущения украинцев значительно выросли после выборов. Почти половина граждан верят в то, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет.

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50,5% убеждены, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Больше всего оптимистов среди молодежи до 30 лет.

В то же время отношение украинцев к НАТО, как и раньше, делит регионы.

Преимущественно положительно относятся к этой перспективе в Западном регионе (66% - за вступление в НАТО и 17% - за внеблоковый статус) и в Центральном (соответственно, 52,5% и 26%).

Негативное отношение преобладает в Южном регионе (за вступление в НАТО лишь 15%, 13% - за военный союз с Россией, а большинство - 64% за внеблоковый статус) и в Восточном регионе (за вступление в НАТО 24%, 11% - за военный союз с Россией, большинство - 42% - за внеблоковый статус).

На вопрос социологов о необходимости проведения всеукраинского референдума для изменения територии Украины, 54,5% ответили, что территорию Украины вообще нельзя менять.

Растет доверие украинский и к новоизбранной власти. Сейчас почти половина (49%) населения готова доверить дело обновления судов новоизбранному президенту, новоизбранной Верховной Раде - 28%. А вот самим судьям как не доверяли очистки судебной власти (6,5%), так не доверяют и сейчас (9,5%).

Опрос проходил с 8 по 20 августа в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донбасса.

Всего было опрошено 2040 респондентов от 18 лет.

Статистика 2019 года показывает, что 89% украинцев поддерживают независимость.