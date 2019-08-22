89% граждан верят в Украину: опрос

Такой высокий показатель наблюдался лишь в опросе 1991 года, проведенном накануне референдума. ФОТО: pstu.edu

Статистика 2019 показывает, что 89% украинцев поддерживают независимость. Такие же показатели были перед референдумом 1991 года.

Если бы референдум о провозглашении независимости состоялся в августе 2019 года, то 89% его участников поддержали бы независимость. Такой высокий показатель наблюдался лишь в опросе 1991 года, проведенном накануне референдума, передает Киевский международный институт социологии.

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Для 53% опрошенных празднования Дня Независимости 24 августа связано с принятием Верховной Радой Акта провозглашения независимости Украины. 22% связывает эту дату с референдумом о независимости. Еще 11% - с принятием Верховной Радой Декларации о государственном суверенитете Украины.

26% украинцев видят больше положительных изменений за годы независимости. А 23% - отрицательных.

46% граждан считают, что было поровну и положительного, и отрицательного.

В 1991-м Украина получила независимость не в результате своих усилий, а потому, что тюрьма рухнула. И 23 года существования страны были эпохой гибридной независимости. То, что дается даром, ценится меньше того, что отвоевывается. На два десятилетия Украина застряла, пытаясь сформулировать смысл своего существования. Внеблоковость, многовекторность, мост между Европой и Россией.