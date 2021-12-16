О том, когда эта возможность заработает, говорить пока рано. Фото: mvs.gov.ua

Украинцы смогут онлайн подавать заявления в полицию.

Министерство цифровой трансформации и Министерство внутренних дел разрабатывают такую возможность, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает "BBC Украина".

"Когда появился новый министр внутренних дел (Денис Монастырский, – Gazeta.ua), мы провели с ним встречу. Один из проектов, которые мы планируем сделать, — подача заявления в полицию онлайн", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ковидную тысячу" начал начислять еще один банк

В то же время говорить о том, когда эта возможность заработает, пока рано.

"Пока не могу анонсировать конкретную дату, есть план, над которым мы работаем", - добавил Федоров.

Федоров также заявил, что приложение "Дія" дает сбои, потому что оно не хранит персональные данные, а каждый раз при авторизации подтягивает документы из разных реестров. Последние строились давно и иногда "не выдерживают".