Украинцы сегодня чтят память детей, которые погибли из-за агрессии РФ

Сегодня вспоминают детей, погибших из-за российскую агрессию. Фото: pixabay.com

Сегодня, 4 июня 2021 года, Украина впервые чтит память детей, погибших в результате вооруженной российской агрессии на Донбассе и в Крыму.

По данным ООН, за семь лет войны пострадало 232 ребенка. Обстрелы унесли жизни 93 несовершеннолетних. Инциденты, связанные с взрывчаткой, убили 44. В трагедии с малазийским боингом погибли 80 детей.

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Одна из первых жертв боевиков на Донбассе - 16-летний Степан Чубенко. Парень жил в Краматорске, выходил на митинги, снимал флаг так называемой ДНР из городской площади. Исчез на вокзале в Донецке летом 2014 года, когда возвращался из Киева. Его задержали за желто-голубую ленту на портфеле. Трое боевиков сначала пытали парня, а потом расстреляли.

Военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" поздравили Украину с Днем защиты детей. Военные говорят, что День защиты детей стал их профессиональным праздником, когда с 2014 года Вооруженные силы Украины взялись противостоять российскому агрессору. И большинство бойцов ушли на фронт именно ради детей. Именно их будущее в мирной и сильной независимой Украине мотивирует их не опускать руки, когда трудно, подниматься, не прятаться, когда страшно, сдерживать врага, не давая ему двигаться вперед, и беречь от него мирные украинские территории.