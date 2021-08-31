Украинцы попали под лавину на горе Казбек: сообщили об их состоянии

Альпинисты пострадали из-за схода лавины на горе Казбек на границе РФ и Грузии. Фото: Reuters

Трое туристов из Украины пострадали в результате схода лавины на горе Казбек в Грузии.

Сейчас они находятся в безопасном месте. Об этом рассказал пресс-секретар МИД Украины Олег Николенко.

В спасательной операции участвовали сотрудники высокогорной жандармерии, два вертолета и две собаки.

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"Посольство Украины в Грузии установило контакт с украинцами, попавшими под лавину на горе Казбек. Их эвакуировали вертолетом в город Степанцминда. Одна альпинистка получила перелом руки, ее госпитализировали. Состояние двух других альпинистов удовлетворительное", - заявил дипломат.

По словам Николенко, пострадавшие планируют завтра прибыть в Тбилиси для дальнейшего возвращения в Украину. Консулы обеспечат украинских граждан необходимой поддержкой.

18 апреля 2014-го 16 непальских гидов-альпинистов, большинство из которых этнические шерпы, погибли под лавиной при поднятии на Эверест. Это наиболее смертоносное восхождение в истории самой высокой горы планеты, что находится на границе между Непалом и Китаем.