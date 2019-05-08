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среда, 08 мая 2019 19:15

Украинцы несут цветы к посольству России
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Украинцы приносят цветы под посольство России в Киеве. Делают это в честь скорби по погибшим в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево, пишет УНН.

Как отмечается, днем ​​на парапете посольства РФ было около 20 букетов. Некоторые цветы перевязаны черной лентой. Также там оставили две иконы и лист бумаги с надписью "Скорбим 05.05.2019".

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Цветы начали приносить со вчерашнего вечера, говорится в сообщении.

Днем ​​на парапете посольства РФ было около 20 букетов. Некоторые цветы перевязаны черной лентой. Также там оставили две иконы и лист бумаги с надписью "Скорбим 05.05.2019".
Днем ​​на парапете посольства РФ было около 20 букетов. Некоторые цветы перевязаны черной лентой. Также там оставили две иконы и лист бумаги с надписью "Скорбим 05.05.2019".
Днем ​​на парапете посольства РФ было около 20 букетов. Некоторые цветы перевязаны черной лентой. Также там оставили две иконы и лист бумаги с надписью "Скорбим 05.05.2019".
Днем ​​на парапете посольства РФ было около 20 букетов. Некоторые цветы перевязаны черной лентой. Также там оставили две иконы и лист бумаги с надписью "Скорбим 05.05.2019".
Днем ​​на парапете посольства РФ было около 20 букетов. Некоторые цветы перевязаны черной лентой. Также там оставили две иконы и лист бумаги с надписью "Скорбим 05.05.2019".

Во время переговоров пилотов с аэропортом они запросили аварийную посадку и сообщили, что в самолет попала молния. Расшифровку переговоров опубликовало издание Baza.

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Дата
08
мая

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