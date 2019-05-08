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"Смотри! Ой, б**ь": опубликовали переговоры пилотов и авиадиспетчеров во время трагедии в Шереметьево

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&quot;Смотри! Ой, б**ь&quot;: опубликовали переговоры пилотов и авиадиспетчеров во время трагедии в Шереметьево
Опубликовали разговор пилотов и авиадиспечерив российского аэропорта Шереметьево, где произошла катастрофа самолета Sukhoi Superjet 100. Фото - Радио Свобода

Опубликовали разговор пилотов и авиадиспечерив российского аэропорта Шереметьево, где произошла катастрофа самолета Sukhoi Superjet 100.

Во время переговоров пилотов с аэропортом они запросили аварийную посадку и сообщили, что в самолет попала молния. Затем экипаж передает в аэропорт сигнал Pan-Pan. Он означает, что существует конкретная угроза, но немедленная помощь не нужна, ведь угрозы жизни людей и целостности самолета нет. Расшифровку переговоров опубликовало издание Baza.

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Позже пилот уточнил, что кроме потери радиосвязи произошла потеря автоматического управления самолетом. Во время захода самолета на посадку сотрудник аварийных служб Шереметьево сказал "Смотри! Ой, б**", после чего констатировали пожар в самолете. Вскоре становится известно, что на место отправили только одну пожарную машину.

"Пожарная машина, позволяем выезд на полосу 24 к аварийному борту", - сказал один из сотрудников.

После этого специалист говорит несколько фраз. А потом заявляет, что видит "сильный дым и языки пламени". Поэтому он попросил вызвать "дополнительные силы гарнизона и скорую помощь".

"Следуя к месту, наблюдаю, Сильный дым черный и языки пламени, как меня поняли, прием. Вызывайте дополнительные силы гарнизона и скорую помощь - приняли, вызываем - доложить обстановку, что случилось? - Мы на месте - Cилы прибыли, работают 3 стрела и 10 стрела, и с первого старта подано - Прибыли к месту, поданы лафетные стволы - Прибыли к месту, пассажиров не наблюдаю, обстановку не могу пока сказать по людям", - сказано на языке оригинала.

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Далее обсуждается процесс тушения пожара и эвакуация пассажиров.

"Обнаружены внутри самолета около 10 трупов, произошло обрушение фюзеляжа, его обследуют еще, пока точное число сказать не могут, один погибший находится рядом с самолетом", - сказал один из сотрудников аварийных служб Шереметьево.

Разговор заканчивается просьбой привезти людей, которые не пострадали в специально подготовленную комнату, где их ждали полицейские и психологи.

Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, под вечер 5 мая загорелся во время аварийного приземления в московском аэропорту Шереметьево. Воздушное судно вылетело из аэропорта, однако через некоторое время запросил аварийную посадку. В России официально сообщили о 41 погибшем, еще 10 человек госпитализированы.

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