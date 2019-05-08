"Смотри! Ой, б**ь": опубликовали переговоры пилотов и авиадиспетчеров во время трагедии в Шереметьево

Опубликовали разговор пилотов и авиадиспечерив российского аэропорта Шереметьево, где произошла катастрофа самолета Sukhoi Superjet 100. Фото - Радио Свобода

Опубликовали разговор пилотов и авиадиспечерив российского аэропорта Шереметьево, где произошла катастрофа самолета Sukhoi Superjet 100.

Во время переговоров пилотов с аэропортом они запросили аварийную посадку и сообщили, что в самолет попала молния. Затем экипаж передает в аэропорт сигнал Pan-Pan. Он означает, что существует конкретная угроза, но немедленная помощь не нужна, ведь угрозы жизни людей и целостности самолета нет. Расшифровку переговоров опубликовало издание Baza.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трагедия в Шереметьево: появились первые данные из черных ящиков

Позже пилот уточнил, что кроме потери радиосвязи произошла потеря автоматического управления самолетом. Во время захода самолета на посадку сотрудник аварийных служб Шереметьево сказал "Смотри! Ой, б**", после чего констатировали пожар в самолете. Вскоре становится известно, что на место отправили только одну пожарную машину.

"Пожарная машина, позволяем выезд на полосу 24 к аварийному борту", - сказал один из сотрудников.

После этого специалист говорит несколько фраз. А потом заявляет, что видит "сильный дым и языки пламени". Поэтому он попросил вызвать "дополнительные силы гарнизона и скорую помощь".

"Следуя к месту, наблюдаю, Сильный дым черный и языки пламени, как меня поняли, прием. Вызывайте дополнительные силы гарнизона и скорую помощь - приняли, вызываем - доложить обстановку, что случилось? - Мы на месте - Cилы прибыли, работают 3 стрела и 10 стрела, и с первого старта подано - Прибыли к месту, поданы лафетные стволы - Прибыли к месту, пассажиров не наблюдаю, обстановку не могу пока сказать по людям", - сказано на языке оригинала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину

Далее обсуждается процесс тушения пожара и эвакуация пассажиров.

"Обнаружены внутри самолета около 10 трупов, произошло обрушение фюзеляжа, его обследуют еще, пока точное число сказать не могут, один погибший находится рядом с самолетом", - сказал один из сотрудников аварийных служб Шереметьево.

Разговор заканчивается просьбой привезти людей, которые не пострадали в специально подготовленную комнату, где их ждали полицейские и психологи.

Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, под вечер 5 мая загорелся во время аварийного приземления в московском аэропорту Шереметьево. Воздушное судно вылетело из аэропорта, однако через некоторое время запросил аварийную посадку. В России официально сообщили о 41 погибшем, еще 10 человек госпитализированы.