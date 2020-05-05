Украинцы назвали главные достижения и ошибки Зеленского

Владимир Паниотто рассказал о достижениях и ошибках Зеленского. Фото: предоставлено Владимиром Паниотто

У президента Владимира Зеленского после года рейтинг все еще высокий по сравнению с предыдущими президентами. Какие события непосредственно влияют на поддержку избирателей и что расшатывает его рейтинг рассказал социолог Владимир Паниотто анализируя результаты опросов.

"Больше всего поколебал рейтинг главы государства закон о рынке земли. Много лет навязывали земля - ​​единственное, что у нас осталось, ее скупят иностранцы. В большинстве сформировалось устойчивое негативное отношение к продаже. В апреле за этот закон было 26 процентов опрошенных, а против - 60 ", - говорит эксперт.

Зеленский не сможет удовлетворить всех своих избирателей. Имеет поддержку и востока, и запада.

"У них разные ожидания. Одни разочарованы, что не настроен на быстрое примирение с Россией. Другие - что недостаточно тянется в Европу. Продуцирует недовольство и телевизор. Зеленского критикуют и проевропейские, и пророссийские каналы. Между тем 70 процентов населения считают телевидение главным источником информации .По мнению украинцев, главное достижение главы государства - освобождение пленных. А также коренное изменение власти и возобновление переговоров в "нормандском" формате ", - объясняет Паниотто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему в Зеленского держится высокий рейтинг

Были три главные обещания - установление мира на Донбассе, рост экономики и преодоления коррупции. Когда спрашиваем, успешно ли справляется власть по этим трем позициям, подавляющее большинство считают, что цель не достигнута, добавляет.

Читайте полное интервью с социологом Владимиром Паниотто в ближайшем номере журнала "Краина".

Если бы президентские выборы состоялись в конце апреля, то действующего главу государства Владимира Зеленского готовы поддержать 27,7% избирателей.