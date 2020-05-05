Почему в Зеленского держится высокий рейтинг

Владимир Паниотто объяснил аномально высокий рейтинг Зеленского. Фото предоставлено Владимиром Паниотто

Во всех президентов баланс поддержки (процент относится положительно, минус процент относится отрицательно. - Страна) за год снижался и становился нулевым или отрицательным, говорит социолог Владимир Паниотто.

"Поддержка Зеленского упала на 30 процентных пунктов, но остается положительной. Может потому, что снижалась с высшей позиции.

А вот электоральный рейтинг президента - вырос. Он зависит от сравнения с другими политиками. Во многих из них рейтинги снизились и часть их процентов перешла к Зеленского. За год до выборов Юлия Тимошенко была лидером предвыборной гонки. Пока не появился Владимир Зеленский. Имела 20 процентов голосов - это отличало кампанию 2019 от предыдущих, когда лидер имел 40 ", - рассказывает эксперт.

Рассказывает, в начале опросам вносили Святослава Вакарчука, был наравне с Владимиром Зеленским. Тогда еще были шансы у Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.

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"Когда остался только Зеленский - все проценты досталась ему. 15 лет издевательств "Квартала" над политиками произвело впечатление. Также Зеленский имел поддержку телеканала" 1 + 1 ", - заключает.

Читайте полное интервью с социологом Владимиром Паниотто в ближайшем номере журнала "Краина".

Если бы президентские выборы состоялись в конце апреля, то действующего главу государства Владимира Зеленского готовы поддержать 27,7% избирате