Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги

В первом туре выборов президента в марте прошлого года за Зеленского голосовали 30,24% избирателей. Фото: president.gov.ua

Если бы президентские выборы состоялись в конце апреля, то действующего главу государства Владимира Зеленского готовы поддержать 27,7% избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 17 по 25 апреля.

Далее рейтинг следующий:

5-й президент Петр Порошенко - 9,7%

Юрий Бойко - 8%

Юлия Тимошенко - 6,3%

Игорь Смешко - 4,1%

Анатолий Гриценко - 2,8%

Олег Ляшко - 2,3%

Святослав Вакарчук - 1,2%

Александр Вилкул - 0,5%

Другие кандидаты - всего 3,7%.

Социологи провели 4024 интервью среди населения в возрасте от 18 лет. Опрашивали во всех регионах, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает 1,7% для показателей, близких к 50%, 1,5% - до 25%, 1% - до 10%, 0,8% - до 5%, 0,4% - до 1%.

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В первом туре выборов президента 31 марта за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Тогда участие в выборах принимали 39 кандидатов.

21 апреля исполнился год, как украинцы избрали президентом Владимира Зеленского. Что он обещал на выборах, можно прочитать здесь.