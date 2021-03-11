Украинцы чувствуют себя в опасности - какие последствия

Александра Бакланова о вреде патернализма. Фото: Тарас Подолян

Основное последствие того, что украинцам чувствуют себя незащищенными - патернализм. Об этом сказала в интервью журналу "Краина" консультантка из стратегий и управления Александра Бакланова.

"Есть два вида безопасности: национальная и человеческая. Первая - о способности страны отстоять свой суверенитет. Вторая - о безопасности человека. В достижении национальной мы продвинулись намного больше. В человеческой делаем первые шаги. В ближайшее время будем вынуждены наращивать темп. Безопасность конкретного человека включает много факторов. Например, свобода от полицейского, чиновничьей, судейского произвола, безопасность на дорогах, возможность получить медицинскую помощь. Человеческая безопасность является обязательным условием для качественного развития. Относительно высокий уровень образования в прошлом позволял иметь сложное общество без постоянной безопасности, но это очень нестабильная конфигурация. Родители воспитывают детей в ценностях выживания. Система образования должна давать понимание ценностей самовыражения, но только начинает становиться на эти рельсы. Если образовании не модернизировать, отсутствие безопасности будет сдерживающим фактором развития. "

Патернализм ведет к обманчивому ощущении безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как активисты могут влиять на власть в Украине

"Видим это из Крыма, из Донбасса, так и с неоккупированных территорий. Там, где есть готовность брать ответственность и инициативу на себя - происходят изменения. Постоянство этих изменений важнее скорости".

ЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТКОЙ В ПЕЧАТНОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА "КРАИНА"

Последние годы - это попытки самостоятельных решений. Иногда неудачные, но в основном лучшие, чем копипасты 90-х или 00-х. Гражданское общество заметно выросло, считает Бакланова.