"Не бросать себя об стену" - чему научились после Революции достоинства

Александра Бакланова о Революцию достоинства. Фото: Тарас Подолян

Последние годы - это попытки самостоятельных решений. Иногда неудачные, но в основном лучшие, по копипасты 90-х или 00-х. Гражданское общество заметно выросло. Об этом в интервью журналу "Краина" говорит консультантка из стратегий и управления Александра Бакланова.

"Сфера по сфере, ответственность за будущее переходит от выкормленных на ренту (сбор доли без создания добавленной стоимости - Краина) элит старого типа. Первые десятилетия независимости прошли в примерке для Украины чужих решений. Сейчас учимся не бросать себя об стену и стучать во все двери . Определять, куда именно следует приложить усилия. В этом стали сильнее. Началось профилирования, распределение обязанностей, подрастает собственная экспертиза. Следующий уровень - переход от идеи способного гражданского общества как дублера государства к тому, чтобы отремонтировать само государство и подчинить ее интересам общества ", - рассказывает.

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Украинцы не воспользовались войной, чтобы скатиться в авторитаризм. Не соблазнились на то, чтобы решать проблемы сильной рукой, считает Александра Бакланова.